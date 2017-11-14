AP'de Irak-İran sınırındaki deprem tartışması

Antonio Tajani başkanlığında Strazburg'da yapılan Genel Kurulun açılışında gündeme dair değişiklik önergeler ele alındı ve 4 gün sürecek Genel Kurul gündemi kabul edildi.
AA'nın haberine göre; Genel Kurul gündemi görüşüldüğü sırada söz isteyen Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubunun Polonyalı üyesi Januzs Lewandowski, Genel Kurul açılışlarında doğal afetlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve anma törenlerinin gelenek haline geldiğini dile getirdi.
Irak- İran sınırındaki depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Lewandowski, "Avrupa Parlamentosu'nun şefkat ve dayanışma duygularını bu depremden etkilenenlere göstermek gerekir." diyerek saygı duruşunda bulunulmamasını eleştirdi.
ABD'DEKİ DOĞAL AFETLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULMUŞTU
Daha sonra söz alan Uluslar ve Özgürlükler Avrupası (ENF) Grubunun Avusturyalı üyesi Franz Obermayr, bölgedeki hasarın henüz tam bilinmediğini belirterek, "Avrupa Birliği harekete geçmelidir. İnsani yardımda bulunma konusunu gündeme getirmelidir." dedi. Obermayr, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyinin bir bildiri yayınlaması çağrısında bulundu.
Bu yönde bir bildirinin Genel Kurul gündemine alınması yönündeki talep, yapılan oylamada reddedildi.
AP'de son 2 Genel Kurul açılışında, ABD ve Karayipler'de etkili olan Irma Kasırgası dahil son dönemde meydana gelen terör saldırıları ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmuştu.
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