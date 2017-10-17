UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden APOEL Nicosia ve Borussia Dortmund bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce futbolsever, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki APOEL - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?
APOEL - DORTMUND
GSP Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılığını Ukraynalı hakem Dmirti Zhukov ve Belaruslu hakem Oleg Maslyanko yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan karşılaşmayı Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor.
- İki takım tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecek.
- Borussia Dortmund, oynadığı son 5 Avrupa ve lig maçında, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
- APOEL Nicosia, oynadığı son 5 Avrupa ve lig maçında, 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Borussia Dortmund, oynadığı son 5 Avrupa ve lig maçında, 3 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
- APOEL Nicosia, oynadığı son 5 Avrupa ve lig maçında, 14 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.
- APOEL Nicosia, şimdiye kadar Almanya takımlarıyla oynadığı 10 maçta gol atamadı.
- APOEL Nicosia, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında evinde oynadığı 10 maçta da gol yedi.
- Borussia Dortmund'da en golcü isimler arasında birer golle Aubameyang ve Yarmolenko bulunuyor.
- APOEL Nicosia'da en golcü isimler arasında 2'şer golle Georgios Merkis ve Igor de Camargo yer alıyor.
SAKAT - CEZALILAR
APOEL Nicosia: Carlao, Facundo Bertoglio, Giorgos Efrem, Zhivko Milanov, Lorenzo Ebecilio
Borussia Dortmund: Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Marco Reus, Andre Schürrle, Sebastian Rode, Raphael Guerreiro, Erik Durm
SON MAÇ KADROLARI
APOEL Nicosia: Boy Waterman, Carlao, Roberto Lago, Praxitelis Vouros, Ghayas Zahid, Vinicius Oliveira, Roland Sallai, Efstathios Aloneftis, Nuno Morais, Jesus Rueda, Igor de Camargo
Borussia Dortmund: Roman Bürki, Jeremy Toljan, Lukasz Piszczek, Sokratis, Gonzalo Castro, Ömer Toprak, Mario Götze, Nuri Şahin, Maximilian Philipp, Pierre-Emerick Aubameyang, Andriy Yarmolenko
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