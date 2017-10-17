UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden APOEL Nicosia ve Borussia Dortmund bu akşam karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen binlerce futbolsever, maçın hangi kanalda yayınlandığını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki APOEL - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta?

APOEL - DORTMUND

GSP Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılığını Ukraynalı hakem Dmirti Zhukov ve Belaruslu hakem Oleg Maslyanko yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan karşılaşmayı Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

İki takım tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecek.

Borussia Dortmund, oynadığı son 5 Avrupa ve lig maçında, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

APOEL Nicosia, oynadığı son 5 Avrupa ve lig maçında, 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Borussia Dortmund, oynadığı son 5 Avrupa ve lig maçında, 3 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

APOEL Nicosia, oynadığı son 5 Avrupa ve lig maçında, 14 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

APOEL Nicosia, şimdiye kadar Almanya takımlarıyla oynadığı 10 maçta gol atamadı.

APOEL Nicosia, Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında evinde oynadığı 10 maçta da gol yedi.

Borussia Dortmund'da en golcü isimler arasında birer golle Aubameyang ve Yarmolenko bulunuyor.

APOEL Nicosia'da en golcü isimler arasında 2'şer golle Georgios Merkis ve Igor de Camargo yer alıyor.

SAKAT - CEZALILAR

APOEL Nicosia: Carlao, Facundo Bertoglio, Giorgos Efrem, Zhivko Milanov, Lorenzo Ebecilio

Borussia Dortmund: Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Marco Reus, Andre Schürrle, Sebastian Rode, Raphael Guerreiro, Erik Durm

SON MAÇ KADROLARI

APOEL Nicosia: Boy Waterman, Carlao, Roberto Lago, Praxitelis Vouros, Ghayas Zahid, Vinicius Oliveira, Roland Sallai, Efstathios Aloneftis, Nuno Morais, Jesus Rueda, Igor de Camargo

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Jeremy Toljan, Lukasz Piszczek, Sokratis, Gonzalo Castro, Ömer Toprak, Mario Götze, Nuri Şahin, Maximilian Philipp, Pierre-Emerick Aubameyang, Andriy Yarmolenko

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