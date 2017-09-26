UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda Giorgos Donis yönetimindeki APOEL Nicosia, evinde Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham'ı ağırlayacak. Peki APOEL Nicosia - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?
APOEL NİCOSİA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
GSP Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan hakem Pavel Kralovec yönetecek. Kralovec'in yardımcılığını ise Roman Slysko ve Ivo Nadvornik yapacak. Karşılaşmayı Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor.
- İki takım şimdiye kadar hiç karşılaşmadı.
- APOEL, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
- Tottenham, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- APOEL, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
- Tottenham, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, 3 gol yedi.
- APOEL, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 maçın 10'unu kaybetti.
- APOEL, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçta gol atamadı.
- Tottenham, ilk maçta Dortmund'u yenerek 3 puan aldı ancak daha önce gruplarda oynadığı ilk iki maçın ikisini de kazanamadı.
- APOEL, bir İngiliz takımıyla sadece 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. (Chelsea)
- Şampiyonlar Ligi'nde APOEL'de en golcü isimler arasında 2'şer gol ile Georgios Merkis ve Igor de Camargo bulunuyor.
- Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'da en golcü isim 2 gol ile Harry Kane.
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