UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda Giorgos Donis yönetimindeki APOEL Nicosia, evinde Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham'ı ağırlayacak. Peki APOEL Nicosia - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

APOEL NİCOSİA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

GSP Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan hakem Pavel Kralovec yönetecek. Kralovec'in yardımcılığını ise Roman Slysko ve Ivo Nadvornik yapacak. Karşılaşmayı Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

İki takım şimdiye kadar hiç karşılaşmadı.

APOEL, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Tottenham, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

APOEL, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Tottenham, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, 3 gol yedi.

APOEL, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 maçın 10'unu kaybetti.

APOEL, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçta gol atamadı.

Tottenham, ilk maçta Dortmund'u yenerek 3 puan aldı ancak daha önce gruplarda oynadığı ilk iki maçın ikisini de kazanamadı.

APOEL, bir İngiliz takımıyla sadece 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştı. (Chelsea)

Şampiyonlar Ligi'nde APOEL'de en golcü isimler arasında 2'şer gol ile Georgios Merkis ve Igor de Camargo bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'da en golcü isim 2 gol ile Harry Kane.

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