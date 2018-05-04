Apollon Smirnis - AEK Atina maç önü

Apollon Smirnis ve AEK Atina, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Apollon Smirnis 29 puanla 13. sırada, AEK Atina 67 puanla 1. sırada bulunuyor. Apollon Smirnis, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. AEK Atina son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 345 kodlu maçı oynayanlar; Apollon Smirnis galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.30, AEK Atina galibiyet oranı 1.50.

Apollon Smirnis son hafta oynanan Panachaiki maçında 2-0 kazandı.

AEK Atina ise ASK Olympiakos Volou maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Apollon Smirnis, 16 gol attı ve 14 gol yedi.

AEK Atina, dış sahada 7 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AEK Atina 17 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.