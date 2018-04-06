Araştırma şirketi Appfigures'un analizi, Apple'ın uygulama mağazası App Store için işlerin pek de yolunda gitmediğini gün yüzüne çıkardı. Firmanın yayınladığı rapora göre 2017 başında App Store'da yer alan uygulamaların sayısı 2.2 milyon olmasına karşın, 2017 tamamlandığında bu sayı 2.1 milyona düştü. Buna karşın Android uygulama mağazası Google Play'e aynı dönemde 1.7 milyon yeni uygulama eklendi.

App Store'daki bu yaklaşık 100 bin uygulamalık düşüşün sebebi olarak, işletim sisteminin yeni versiyonlarıyla uyumsuz uygulamaların mağazadan kaldırılması işaret ediliyor. Android'den farklı olarak Apple, işletim sisteminde yaptığı her büyük güncellemede, uygulama kodlarında da güncelleme yapılmasını zorunlu tutuyor. Bu yüzden pek çok uygulama geliştirici, iOS'un güncelleme sürecinde uygulamasını yeniden elden geçirmek zorunda kalıyor. Apple'ın bu tekniğinin hem yeni uygulama geliştirenleri hem de mevcut uygulamalarını güncellemek zorunda kalanları zora soktuğu biliniyor.