Apple 2018'de üç yeni iPhone tanıtacak

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo ve araştırma ekibi, Apple’ın önümüzdeki yıl üç yeni iPhone modeli tanıtacağını ön görüyor.
Araştırma ekibi satışa sunulmaya hazırlanılan Apple ürünlerine dair tutarlı tahminleriyle ünlü. Ekibin tahminlerindeki yüksek doğruluğun arkasında Asyalı üretici şirketlerle kurdukları bağlantılar yatıyor.
Şirketin müşterileri için hazırladığı rapora göre, Apple önümüzdeki yılık ikinci yarısında 5,8 ve 6,5 inç OLED ekranlı iki telefonun yanı sıra, iPhone X gibi çerçevesiz LCD ekrana ve TrueDepth kameraya sahip 6,1 inç bir model satışa sunacak.
Yeni iPhone’lardan ikisi ileri seviye telefonlar olacak ve yüksek fiyat etiketleriyle gelecek. Üçüncü ve orta seviye telefon ise 649 dolar ile 749 dolar arasında bir fiyata sahip olacak.
iPhone X ve Face ID’ye gösterilen ilgi, yeni telefonların iPhone X’in sevilen özelliklerini taşımasında rol oynuyor. Amiral gemileri olacak iPhone’ların her ikisinde de çerçevesiz ekran ve yüz tanıma sistemi Face ID yer alacak.
Analizin şaşırtıcı ön görüsü ise orta seviye iPhone’un da yüz tanıma sistemine sahip olacağı. 6,2 inçlik bu akıllı telefonun çerçevesiz LCD ekranı, diğer telefonlardaki OLED ekrandan daha düşük çözünürlük sunacak. En az 649 dolar fiyatla satılacağı belirtilen bu telefon için, 999 dolarlık iPhone X’in uygun fiyatlı sürümü demek yanlış olmaz.
Analistler, Apple’ın giderek artan talebe yanıt vermek için 2018’in ilk yarısında 120 milyon yeni iPhone üretmeyi planladığını belirtiyor.
Apple bu yıl bitmeden 25 milyon iPhone X sevkiyatı gerçekleştirecek ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu sayıyı yüzde 45’e kadar artıracak.
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