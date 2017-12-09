ABD’de yürürlüğe girmesi beklenen yeni vergi yasasının özellikle küresel alanda faaliyet gösteren ABD’li şirketlere önemli oranda destek sağlayacağı biliniyor. Ancak yapılan araştırmalara göre teknoloji şirketi Apple bu alanda da rakiplerine kıyasla çok daha büyük bir farkla kazanç sağlayacak.

Gelen bilgilere göre çeyrek ve yıllık bazda dünyanın en kârlı şirketi olan Apple’ın 256 milyar dolarlık nakit rezervi bulunuyor. Ancak şirket ABD’deki yüksek vergi oranları nedeniyle bu kaynağın 239.6 milyar dolarlık kısmını yurtdışında tutuyor.

Hesaplamalara göre şirket bu kaynağın tamamını ABD’nin mevcut vergi yasasına göre hesaplatacak olsa toplam 78 milyar dolarlık vergi ödemesi gerekiyordu.

TRANSFERDE J&J İLK SIRADA

Yürürlüğe girmesi beklenen yeni vergi yasasıyla bu rakamın en çok 31 milyar dolara çıkabileceği belirtiliyor. Böylece şirket tek bir yasa değişikliğiyle yaklaşık 47 milyar dolarlık vergi yükümlülüğünden kurtulmuş olacak. Benzer rakamlar teknoloji dünyasının diğer ABD’li devleri Microsoft ve Google gibi şirketler için de geçerli olacak.

ABD’li şirketlerin yurtdışına aktardıkları kaynaklar gündeme geldiğinde miktar bakımından Apple ilk sırada yer alıyor. Ancak yurtdışına aktarılan kaynağın toplam nakde oranlanmasında şartlar değişiyor. Bu hesaba göre ilk sırada yüzde 98’lik bir payla Johnson & Johnson yer alırken ikinci sırada Microsoft ve üçüncü sırada da PepsiCo yer aldı.