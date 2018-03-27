Apple, Apple Pencil ile çalışan yeni 9.7 inç iPad’i tanıttı

Chicago — Apple bugün en popüler iPad’inin Apple Pencil desteğinin yanı sıra daha da muhteşem performansla güncellendiğini ve 1699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını duyurdu. Yeni 9.7 inç iPad ve Apple Pencil, fikirleri çizerek hayata geçirmekten, el yazısıyla alınmış notlarla ekran görüntülerini işaretlemeye kadar birçok özellikle kullanıcılara daha yaratıcı ve üretken olma imkanı tanıyor. Her zamankinden daha çok yönlü ve yetenekli olan yeni iPad, büyük bir Retina ekrana, A10 Fusion çipe ve etkileyici artırılmış gerçeklik özellikleri sunan gelişmiş sensörlere sahip olmasının yanı sıra benzersiz bir taşınabilirlik, kullanım kolaylığı ve tüm gün dayanan pil ömrü sağlıyor.

“iPad, bilgisayarın geleceğine yönelik vizyonumuzu temsil ediyor ve milyonlarca insan her gün işte, okulda ve oyun oynamak için iPad kullanıyor. Bu yeni 9.7 inç iPad, insanların en popüler iPad’imizde sevdiği her şeyi alıp daha da iyi hale getirerek yaratıcılığa ve öğrenmeye ilham veriyor,” diyen Apple Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Joswiak sözlerine şöyle devam etti: “En popüler ve en uygun fiyatlı iPad’imiz şimdi Apple Pencil ile birlikte çalışması sayesinde en yaratıcı araçlarımızdan birinin gelişmiş özelliklerini daha da fazla kullanıcıya ulaştırıyor. Bu iPad aynı zamanda diğer cihazlarda mümkün olmayan inanılmaz AR deneyimlerinin kapılarını açan A10 Fusion çipin gücüne, büyük ve göz alıcı Retina ekrana, gelişmiş kameralara ve sensörlere sahip.”

iPad’in göz alıcı 9.7 inç Retina ekranı büyüleyici ayrıntılar ve capcanlı renkler sunarken Apple Pencil desteği sağlayan daha yüksek çözünürlüklü bir dokunma sensörüyle birlikte geliyor. İlk olarak iPad Pro için sunulan Apple Pencil, öğrenciler, profesyoneller ve yaratıcı işlerde çalışan kişiler arasında popüler ve çok yönlü bir araç haline geldi ve şimdi daha da fazla müşteriye ulaşıyor.

Apple Pencil etkileyici bir biçimde akıcı ve doğal bir çizim deneyimi sunuyor. Gelişmiş sensörler uygulanan baskıyı ve eğimi ölçmelerinin yanı sıra Notability, Pages, Numbers, Keynote ve Microsoft Office gibi uygulamalarda not almaktan illüstrasyonlar çizmeye kadar birçok aktivite için mükemmel piksel hassasiyeti ve düşük gecikme süreleri sağlıyor. iPad’deki palm rejection teknolojisi , Apple Pencil’ı kullanırken elinizi ekrana dayamanıza da olanak veriyor.

Yeni iPad 64 bit masaüstü sınıfı mimariye sahip, Apple tasarımı A10 Fusion çiple birlikte gelmesi sayesinde, kusursuz multitasking ve grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı uygulamalar için yüzde 40 daha hızlı CPU ve yüzde 50 daha hızlı grafik performansı sağlıyor.2 Ön ve arka kameralar, belge tarama, film yapma ve FaceTime aramaları için olağanüstü bir düşük ışık performansı ve HD video kaydı özelliği sunuyor.

Yeni iPad, etkileyici AR deneyimleri için büyüleyici ve geniş bir vizör sunuyor. Retina ekranı, güçlü çipi, iyileştirilmiş kameraları, hassas hareket takibi için jiroskop ve ivmeölçeri de kapsayan gelişmiş sensörleri, yeni nesil AR uygulamalarını desteklemek için tasarlandı.

Dayanıklılık ve mobilite sunacak şekilde üretilen yeni 9.7 inç iPad, alüminyum unibody yapı ve her yerde bağlantıda kalmayı daha da kolaylaştırmak için iki kat daha hızlı hücresel veri bağlantıları sağlayabilen ultra hızlı wireless bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor.3 Apple SIM ile müşteriler 180’den fazla ülke ve bölgede seyahat ederken doğrudan aygıtlarından wireless veri planlarına bağlanabiliyorlar.

iOS 11, iPad'e güçlü yeni özellikler getiriyor. Dock, sık kullandığınız uygulamalara ve belgelere herhangi bir ekrandan hızlı erişim sunuyor. Ayrıca, Split View ve yeni Slide Over özellikleriyle birden çok uygulama üzerinde çalışmayı kolaylaştırıyor. Sürükle ve Bırak özelliği uygulamalar arasında resim, metin ve dosya taşımayı her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Apple Pencil, şimdi iPad ile daha güçlü bir entegrasyon sağlayarak satır içi çizim desteği sunuyor. Dosyalar uygulaması, iCloud Drive’ın yanı sıra Box, Dropbox ve diğer sağlayıcılar için sunulan yerleşik destek sayesinde buluttaki ve iPad’deki dosyalarınıza nerede olursa olsun tek bir merkezden erişmenizi ve düzenlemenizi sağlıyor.

FİYATLAR VE BULUNABİLİRLİK

• iPad gümüş rengi, uzay grisi ve yeni altın rengi seçenekleriyle geliyor ve 32 GB Wi-Fi modeli için 1699 TL’den başlayan, 32 GB Wi-Fi + Cellular modeli için de 2349 TL'den başlayan fiyatlarla apple.com/tr adresinde ve Apple Store’larda satışa sunuluyor. Yeni iPad, Apple Yetkili Satıcıları ve belirli iletişim operatörlerinden de satın alınabilecek (fiyatlar değişebilir). Daha fazla bilgi için lütfen apple.com/tr/ipad adresini ziyaret edin.

• Apple Pencil 479 TL karşılığında ayrıca satın alınabilir.

• Okullar iPad ve Apple Pencil’i indirimli fiyata satın alabilirler.

• Bugünden itibaren sipariş edilebilen iPad, bu haftanın ilerleyen günlerinde Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, BAE, Birleşik Krallık ve ABD dahil 25’ten fazla ülke ve bölgede müşterilere teslim edilmeye başlayacak ve mağazalarda satışa sunulacak. Yeni iPad Hindistan, Rusya, Tayland, Türkiye ve diğer ülkeler ve bölgelerde Nisan ayında, Güney Kore ve diğer ülkeler ve bölgelerdeyse Mayıs ayında satışa çıkacak.

• iPad için Smart Cover’lar 39 ABD Doları (ABD) karşılığında kömür grisi, gece mavisi, (RED), beyaz ve kum pembesi renk seçenekleriyle apple.com adresinde ve Apple Store’larda satışa sunuluyor.

• Apple’dan iPad satın alan her müşteriye, mail ve iMessage kurulumu, App Store’daki yeni uygulamaları indirme ve daha fazlasını yapma konusunda yardımcı olmak için mağazada veya online Kişiye Özel Kurulum sunulacak.

• Yeni iPad’iyle ilgili temel bilgileri edinmeye başlamak veya daha fazlasını yapmak isteyen herkes apple.com/tr/today sayfasından ücretsiz Today at Apple atölye çalışmalarına kaydolabilir.

Apple 1984’te Macintosh’u piyasaya sürerek kişisel teknoloji alanında çığır açtı. Bugün, Apple iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV ile inovasyonda dünya lideridir. Apple’ın dört yazılım platformu; iOS, macOS, watchOS ve tvOS tüm Apple aygıtlarında kesintisiz bir deneyim sağlar ve kullanıcılara App Store, Apple Music, Apple Pay ve iCloud gibi çığır açan hizmetlerle güç katar. Apple’ın 100.000 çalışanı dünyanın en iyi ürünlerini üretmeye ve dünyayı bulduğumuzdan daha iyi durumda bırakmaya kararlıdır.

1 Pil ömrü, aygıt ayarlarına, kullanıma ve diğer faktörlere bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişebilir.

2 Önceki 9.7 inç iPad ile karşılaştırıldığında.

3 Ağ hızları iletişim operatörü şebekelerine bağlıdır.

4 Her iletişim operatörü Apple SIM’i desteklemeyebilir. Ayrıntılı bilgi için iletişim operatörünüzle görüşün. Çin’de sunulmamaktadır.