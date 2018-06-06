WWDC 2018'de tanıtımı yapılan ARKit 2, geliştiricilerin yazılımlara çeşitli deneyimler entegre etmesine, belirli bir konuma bağlı kalıcı AR deneyimleri oluşturmasına, nesne algılama ve görüntü izleme özellikleri sayesinde AR uygulamalarını daha da dinamik hale getirmesine olanak veriyor. Apple ayrıca, gerçek dünyadaki nesnelerin boyutlarını hızla ölçmek amacıyla AR’dan yararlanan iOS için Measure uygulamasını ve iOS 12 ile birlikte AR’ı iOS’a daha derinlemesine entegre etmek ve AR nesnelerini Apple uygulama ekosisteminin tamamında kullanılabilir hale getirmek için geliştirilen yeni açık kaynak kodlu dosya formatı usdz’yi de tanıttı.

ARKit 2

ARKit 2 ile sunulan, paylaşılan deneyimler özelliği, iPhone ve iPad’de artırılmış gerçekliği daha da etkileyici hale getirecek. Bu özellik sayesinde birden fazla kullanıcı oyun oynamak veya ev dekorasyonu gibi projelerde iş birliği yapmak için bir araya gelebilecek. Geliştiriciler ayrıca, aile ve arkadaşların farklı bir iOS aygıtından AR oyununu en iyi şekilde izleyebilmelerini sağlamak için bir seyirci modu da ekleyebilecek.

Kalıcı AR özelliği, kullanıcıların gerçek dünyada geri dönebilecekleri sanal nesneler bırakabilmelerini sağlayan fırsatlar sunarak tüketicilerin AR uygulamalarıyla etkileşim yöntemlerini de değiştirecek. Kullanıcılar bir masada yapboz yapmaya başlayıp daha sonra kaldıkları yerden devam edebilecek veya her seferinde tekrar başlamak zorunda kalmadan birkaç haftalık bir sanat projesi oluşturabilecek.

ARKit 2 ayrıca görüntü algılama ve izleme için de destek sunuyor. Böylece oyuncaklar ve heykeller gibi 3D nesneleri algılamak mümkün oluyor ve gerçek dünyanın yansımaları AR nesnelerine uygulanabiliyor. Bu sayede AR deneyimi gerçek ve sanal dünyaların çok daha gerçekçi bir karışımı haline geliyor.

Measure

iOS 12’de sunulan yeni Measure uygulaması, gerçek dünyadaki nesneleri mezurayla ölçer gibi hızla ölçmek için AR’dan yararlanıyor. Yeni uygulama; fotoğraf çerçeveleri, posterler ve tabelalar gibi nesnelerin boyutlarını otomatik olarak sunuyor, ayrıca diyagonal ölçümleri gösterebiliyor, alan hesabı yapabiliyor ve kullanıcıların bir fotoğraf çekip doğru boyutlarla doğrudan iPhone veya iPad’lerinden paylaşabilmelerini sağlıyor.

QuickLook ve usdz

iOS 12, iOS’ta neredeyse her yerde AR deneyimi yaşamayı kolay hale getiriyor. Pixar ile iş birliği yapan Apple; Mesajlar, Safari, Mail, Dosyalar ve News gibi uygulamalarda güçlü grafikler ve animasyon özelliklerini koruyarak paylaşım yapmak için optimize edilen yeni dosya formatı usdz’yi sunuyor. Kullanıcılar, usdz formatını kullanarak, AR için Quick Look özelliğiyle gerçek dünyaya 3D nesneler yerleştirip bir şeyin bir yerde nasıl duracağını görebilecekler.

ARKit 2 ve usdz, bugünden itibaren Apple Geliştirici Programı üyelerinin kullanımına sunulan iOS 12 geliştirici önizlemesi sürümünün birer parçasıdır. ARKit 2 ve usdz desteği, bu sonbaharda iPhone 6s ve daha yeni modeller, tüm iPad Pro modelleri, 5. nesil iPad ve 6. nesil iPad için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak sunulacak.