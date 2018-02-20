Apple, Asya pazarında büyük problemler yaşıyor. Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin başında gelen Amerikan devi, kimi ülkelerde ilerlemek bir yana pazar payını rakiplerine kaptırıyor.

Malezya, Filipinler, Tayland, Vietnam, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde her geçen gün satış rakamlarında gerileme yaşayan Apple'ın en büyük rakibi ise Çinli telefon üreticileri.

Örneğin Apple'ın Çin'deki payı, 2013 yılından bugüne kadar %5 eridi. Çin'de yaşadığı bu gerilemeyi Hindistan'da telafi etmek isteyen şirket, burada da karşısında Xiaomi'yi buldu. 2015 yılında Hindistan pazarındaki payı %3 olan Xiaomi, 2017 yılı itibariyle pazar payını %19'a çıkararak Apple'ın göz diktiği payı kaptı.