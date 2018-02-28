Yaşadığı telefon yavaşlatma skandalının ardından batarya fiyatlarını 79$'dan 29$'a düşüren Apple, bu defa da gelen talep karşısında batarya temin sıkıntısı yaşıyor.

Barclays analisti Mark Moskowitz'e göre ocak ayı içerisinde ortalama 2,3 hafta olan bekleme süresi şubat ayı itibariyle 2,7 haftaya yükseldi. Özellikle iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kullanıcılarının telefonlarındaki yavaşlama sıkıntısını bir an önce çözmek için batarya talebinde bulunduğunu söyleyen Moskowitz, Apple'ın bu taleplere yeterli düzeyde yanıt veremediğini belirtiyor.

Öte yandan iPhone 7 bataryalarıyla ilgili herhangi bir stok probleminin bulunmadığı ve talep edilmesi halinde aynı gün içerisinde bu bataryaların değiştirilebildiği de gelen bilgiler arasında.