Yılın başında satışa sunduğu HomePod ile akıllı hoparlör pazarına giren Apple, Amazon ve Google gibi pazarın tecrübeli oyuncularının çok çeşitli ürün yelpazesine karşı tek ürünle rekabet edemeyeceğinin farkında.

Strategy Analytics tarafından yayınlanan bir rapora göre, mart ayında sona eren ilk çeyrekte HomePod akıllı hoparlör pazarının yüzde 6’sına sahip olurken, Amazon’un Echo serisi cihazları ise yüzde 81,8 pazar payına ulaştı.

Loveios isimli sitenin iddiasına göre, Apple 350 dolarlık HomePod’un yanı sıra 150 dolar seviyesinde uygun fiyatlı bir akıllı hoparlör geliştiriyor.

Tayvanlı kaynaklara dayandırılan haber, Apple’ın Beats markasıyla akıllı hoparlör pazarına odaklanacağını ve ilk ürünün 200 dolardan daha uygun fiyatla satışa sunulacağını iddia ediyor.

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