Amerikalı teknoloji devi Apple, Volkswagen T6 Transporter minibüslerini sürücüsüz servis araçlarına dönüştürmek için Alman otomobil üreticisiyle iş birliğine gitti. The New York Times’ın haberine göre, servis araçları Apple çalışanlarının kampüsler arası ulaşımında kullanılacak.

Apple’ın sürücüsüz otomobil sistemini kullanacak olan minibüsler, şirketin Silikon Vadisi’ndeki farklı ofisleri arasında seyahat edecek. Apple geçtiğimiz ağustos ayında Titan Projesi ile sürücüsüz otomobil alanında servis araçlarına odaklanacağının sinyallerini vermişti.

Titan Projesi’nden önce otomobil üreticilerine satmak için genel bir otonom sürüş teknolojisi geliştiren Apple’ın bir dönem bu alanda çalışan 1.000 kadar çalışanı olduğunu, ancak daha sonra yüzlercesinin başka projelere kaydırıldığı belirtildi.

Sürücüsüz otomobil alanında yavaş hareket eden Apple, otonom araçlarını uzun süredir trafikte test eden Waymo, Uber ve Tesla gibi rakiplerin gerisinde kalmış görünüyor. Ancak bu alanda aceleci davranmamak, Uber’in otonom aracının iki ay önce Arizona’da bir yayayı çiğnediği gibi kazaların önüne geçmek için en iyi yöntem olabilir.