ABD’li teknoloji devi, AC Wellness adını verdiği aile sağlığı merkezlerinin ‘acwellness.com’ adresli web sitesini yayına soktu. Sitenin kariyer sayfasında doktor, egzersiz koçu, hemşire, kan alma uzmanı ve laboratuvar teknisyeni gibi iş ilanları bulunuyor.

İlk iki klinik Apple’ın merkez ofislerinin bulunduğu Santa Clara, Kaliforniya’da kurulacak. Şirketin kariyer sitesi Glassdoor üzerinden yayınladığı iş ilanlarında, bir kliniğin Appe Park kampüsü içerisinde, diğerinin ise Cupertino merkez ofisinin birkaç kilometre yakınında olacağı belirtiliyor.

Apple çalışanları için kapsamlı sağlık inisiyatiflerinde bulunan ilk teknoloji devi değil. Amazon da geçtiğimiz ayın sonunda Berkshire Hathaway ve J.P. Morgan ile birlikte benzer bir program başlatmıştı. Üç şirket, sayıları toplam 1,1 milyonu bulan çalışanlarının sağlık, zindelik ve mutluluklarını gözeten bir sağlık sistemini uygulamaya koyduklarını açıklamışlardı.