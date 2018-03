İngiliz veri şirketi Cambridge Analytica’nın Facebook araçlarını kullanarak 50 milyon kişinin verilerini çaldığı ve politik amaçlarla kullandığının ortaya çıkmasının ardından, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg özür dilemişti.

Bloomberg’in haberine göre, Apple CEO’su Tim Cook Çin’de yaptığı bir konuşmada Facebook’un adını geçirmeden konuyla ilgili fikirlerini açıkladı.

Skandalı “vahim” olarak tanımlayan Cook, Facebook olayının ardından veri kullanımının kısıtlanıp kısıtlanmaması gerektiği üzerine bir soruya “İyi kurgulanmış düzenlemeler şart” dedi.

Şirketlerin kullanıcıların hayatlarına dair bu kadar detaylı bilgilere sahip olmaması gerektiğine inandığını belirten Cook, kullanıcıların verilerine dair bilinçli olmadıklarını söyledi ve ekledi:

“Yıllardır birçok ülkeden insanların verilerini bilinçsizce vermelerinden ve onlar hakkında oluşturulan detaylı dijital profillerden ötürü endişe duyuyorduk. Bir gün yaşanacak bir olay yüzünden bilmeden yaptıkları bu şeyin onlara zarar vereceğinden korkuyorduk. Ne yazık ki bu tahminimiz birden fazla kez doğru çıktı.”

Apple, günümüz büyük teknoloji şirketleri arasında büyük çaplı reklam işleri yürütmeyen nadir firmalardan birisi olarak öne çıkıyor. Şirket bu alanda yalnızca Apple App Store’da arama odaklı reklam çalışmaları gerçekleştiriyor.

Şirket son dönemde gizlilik yaklaşımını bir pazarlama aracına dönüştürerek, “Biz Apple’da gizliliğin temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz.” söylemini benimsedi.

FACEBOOK - CAMBRIDGE ANALTYICA SKANDALINDA NELER OLMUŞTU?

1. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışan danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz şekilde topladığı ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran Christopher Wylie, Facebook ve Instagram’da yasaklandı.

'FACEBOOK’U SİLİN' ÇAĞRISI!

2. Dünyanın dört bir yanından insanlar, skandalın ortaya çıkmasının ardından #deletefacebook kampanyasıyla kullanıcıları Facebook hesaplarını silmeye davet etti. Bunlara Facebook’un 19 milyar dolara satın aldığı WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton da katıldı.

ZUCKERBERG FAZLA MESAİDE: SKANDAL YÜZÜNDEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR!

3. Facebook, suçlunun Cambridge Analytica ve onun için kullanıcı verilerini toplayan This is Your Digital Life uygulamasının yaratıcısı Dr. Aleksandr Kogan olduğunu, Mark Zuckerberg ve ekibinin söz konusu skandal yüzünden gece gündüz çalıştığını açıkladı.

4. Cambridge Analytica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix’in izinsiz toplanan kullanıcı verilerini kullanarak Donald Trump’a seçimi kazandırdıklarını söylediği bir gizli çekim video ortaya çıktı. Nix görevden alındı.

5. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook’un 50 milyon kullanıcı verisini Cambridge Analytica’ya kasıtlı sunduğu şüpheleri doğrultusunda şirket hakkında soruşturma başlattı. Şirkete verilebilecek para cezasının 2 trilyon dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

6. Skandalın ortaya çıkmasıyla Facebook bir hafta içerisinde 50 milyar dolar değer kaybetti. Facebook'un düşüşünü, diğer teknoloji ve sosyal medya şirketlerinin hisselerinde yaşanan kayıplar takip etti.

7. Facebook tarafından suçlanan This is Your Digital Life uygulamasının yaratıcısı Dr. Aleksandr Kogan, CA ve Facebook’un kendisini günah keçisi olarak öne sürdüklerini söyledi. Dr. Kogan, olayın perde arkasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

8. Dünyanın dört bir yanından Facebook kullanıcıları hesaplarını kapatmaya başladı. Eğer Facebook kullanmaya devam ediyorsanız, yukarıdaki rehberden bilgilerinizi nasıl güvende tutacağınızı öğrenebilirsiniz.

9. Cambridge Analytica skandalı sonrası Facebook hakkında iki dava açıldı. Davacılar, Facebook’un federal yasaları çiğnediğini, haksız rekabette bulunduğunu ve sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia ediyor

10. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, son güvenlik skandalının ardından yaşanan güven ihlali nedeniyle İngiliz ve Amerikan gazetelerine tam sayfa ilan vererek özür diledi.