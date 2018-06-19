Apple, kullanıcılarının belki de hayatını kurtarabilecek yeni bir özelliği iOS 12’ye eklemeyi planlıyor. Bu yenilikle birlikte iPhone kullanıcıları, ABD’deki acil durum kodu olan 911’i aradığında konum bilgilerini de müdahale ekibiyle paylaşmış olacaklar. Yani olur da adresi bir şekilde tarif etme imkanı bulamazsınız yine de sizi kurtarmaya gelen birileri olacak.

Kullanıcıları bu özellikten yararlandırabilmek için Apple, 2015’te çıkardığı HELO teknolojisini kullanacak. HELO sayesinde baz istasyonları, GPS ve Wi-Fi gibi birçok bağlantı noktasından yararlanarak arayan kişinin kesin konumu bulunabiliyor.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, yaptığı açıklamada “Acil bir durumda her saniye çok önemliyken, bu araçlar sayesinde müdahale ekipleri müşterilemizin yardımına koşacaklar” dedi. Yeni özelliğin ABD’de bu yılın sonunda iOS 12’ye gelmesi bekleniyor.