İlk olarak 2016 yılında Apple, silah emojisini yeşil parlak su tabancasıyla değiştirmiş ve belki de farkında olmadan yeni bir güncelleme hareketinin öncüsü olmuştu. Apple’ın bu politikasını takip eden ikinci isim Twitter olurken bugün de listeye bir yeni isim daha eklendi.

Bugün itibariyle silah emojisini su tabancasıyla değiştiren isimler kervanına Google'da katıldı. Twitter, Samsung ve Apple'ın aksine turuncu renkte bir su tabancası kullanmayı tercih eden Google, bu hamlesiyle hem akıma ayak uydurmuş hem de kendi farkını yansıtmış oldu.

Bugüne kadar halen rakiplerinin yaptığı gibi bir değişiklik yapmayan Microsoft ve Facebook ikilisinden hangisinin daha önce davranacağı ise ayrı bir merak konusu.