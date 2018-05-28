Bilgisayar oyunlarını telefon, tablet ve televizyonlarda çalıştırmak için tasarlanan Steam Link, geçtiğimiz haftalarda Google Play üzerinden erişime açılmış ancak Apple’dan izin çıkmadığı için iPhone sahipleri hayal kırıklığına uğramıştı.

Apple’ın kıdemli yöneticisi olan Phil Schiller da bu memnuniyetsizliğin farkında olmalı ki bir kullanıcının e-postasına cevap vererek Valve ile çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Steam Link’in App Store’un pek çok kuralını ihlal ettiğini belirten Schiller, kullanıcılarına en güvenli ortamı sunmak ve bütün geliştiricilere eşit bir fırsat tanımak için bu kuralların var olduğunu söyledi.

E-postadaki cevaptan yola çıkarak Steam Link’in hala iPhone ve diğer Apple cihazlarına çıkması için bir umut olduğunu söyleyebiliriz. Konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan Valve’nin ise Apple’ın kurallarına uyup uymayacağı merak konusu oldu.