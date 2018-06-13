Bazı ülkeler futbolla yaşar, futbolla kalkar. Bazı ülkeler ise diğer spor dallarına daha çok önem verir. Ancak her dört senede bir Dünya Kupası sayesinde futbol, tüm dünyada aynı anda popüler olmayı başarır. Bunun oldukça farkında olan Apple, maçlar başlamadan önce Siri, App Store, iBooks ve Podcasts uygulamalarını Dünya Kupası için hazır hale getiriyor.

Apple’ın kişisel asistanı Siri, Dünya Kupası etkinliği boyunca kullanıcılara yardımcı olmaya çalışacak. Karşılaşmaların ne zaman başlayacağını, grupta hangi takımların olduğunu, kadroda kimlerin yer aldığını ya da geçtiğimiz herhangi bir karşılaşmayı kimin kazandığı gibi benzer birçok soruyu rahatlıkla yanıtlayabilecek. Bu özellik Türkiye de dahil olmak üzere 25 ülkede geçerli olacak.

The News uygulaması devamlı turnuvayla ilgili kullanıcıları haberdar edecek. Skorlara, fikstürlere ve önemli oyuncuların profillerine ulaşılabilecek. Apple Music uygulaması, turnuvadaki her takımı temsil etmek üzere 32 ayrı çalma listesi hazırlayacak. iBooks’da ise biyografilere, hatıralara, büyük başarılara ve efsanelere göz atabileceğiniz ‘The Beautiful Game’ isimli editöryal bir çalışma yer alacak.