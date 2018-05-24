Canalys araştırma şirketi, giyilebilir teknoloji pazarına dair ilk çeyrek verilerini açıkladı. Rapora göre, yılın ilk üç ayında 3,8 milyon Watch satan Apple, yüzde 18 payla pazarın lideri olmayı sürdürdü.

Çinli teknoloji devi Xiaomi ise aynı dönemde 3,7 milyon adet Mi Bands satarak, Apple’dan liderliği almayı ucu ucuna kaçırdı.

Canalys analistlerinden Jason Low, Apple’ın pazardaki başarısının sırrını üçüncü nesil LTE bağlantılı Watch cihazların operatörler aracılığıyla geniş kitlelere ulaşması olarak yorumladı.

Low ayrıca ilk çeyrekte satılan LTE bağlantılı akıllı saatlerin yüzde 59’unu Apple Watch modellerinin oluşturduğunu açıkladı.

Analist Ming-Chi Kuo, bu yılın başında Apple Watch’un 2018 satışlarının yıllık bazda yüzde 30 artış göstereceğini ve 24 milyon adede kadar ulaşabileceğini tahmin etmişti. Kuo daha sonra analizini güncelleyerek, daha büyük ekranlı ve uzun pil ömürlü modeller sayesinde Apple’ın 2021 yılında 50 milyon satış hedefine ulaşacağını duyurmuştu.