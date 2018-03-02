Giyilebilir teknoloji pazarının 2017 dördüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Araştırma şirketi IDC’nin raporuna göre, kurumsal dönüşümünde zorluklarla karşılaşan Fitbit, pazar liderliğini üçüncü nesil saatleri popüler olan Apple’a kaptırdı.

Geçtiğimiz yılın son çeyreğine kadar Fitbit ve Xiaomi’nin ardından pazarın üçüncüsü konumunda bulunan Apple, son çeyrekte 8 milyon Watch sevkiyatı yaparak liderliğe yerleşti.

Apple’ın giyilebilir teknoloji pazarındaki payı dördüncü çeyrekte yüzde 21’e yükseldi. Önceki yılın ayrı çeyreğinde şirketin pazar payı yüzde 14,4 seviyesindeydi.

Apple, saatlerine hücresel bağlantı desteği ekleyerek daha fazla kullanıcı kazanmayı başarırken, Fitbit ise sağlık alanına odaklanan kurumsal dönüşümünde beklenmedik güçlükler yaşadı. Pazarın eski lideri, 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 18,5 paya sahipken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 14,2’ye geriledi.

Giyilebilir teknoloji pazarı, 2017’nin son çeyreğinde yüzde 7,7 büyüme kaydetti. IDC, 2016 yılının aynı döneminde gerçekleşen büyümenin yüzde 27,3 olduğunu belirterek, pazarın ivme kaybettiğine dikkat çekti.

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