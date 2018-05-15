Apple’ın 2016 yılında yenilediği MacBook Pro tasarımında kullanılan klavyenin hatalı ve güvenilmez olduğuna şikayetler günbegün artarken, başlatılan imza kampanyasına binlerce kullanıcı katıldı.

Hatalı klavye tasarımı yüzünden mağdur olduklarını düşünen kullanıcılar, Girard Gibbs hukuk şirketi tarafından temsil ediliyor. Şirket web sitesinden yaptığı açıklamada, 2016 model MacBook Pro tasarımının hatalı olup olmadığının incelendiğini duyurdu.

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Girard Gibbs’den yapılan açıklamada ayrıca “Bu dizüstülerin sahipleri klavyenin tepkisiz hale gelmesine sebep olan ve değiştirilmesini zorunlu kılan bir hatayla karşılaştıklarını bildiriyor.” denildi.

Apple’ın 2016 model MacBook Pro’ların klavyelerini değiştirmeleri için Change.org’da başlatılan imza kampanyası ise 23 binden fazla imza topladı.

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