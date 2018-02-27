Apple kullanıcıları arasında popüler olan bulut uygulaması iCloud, milyonlarca iPhone, iPad ve Mac kullanıcısının fotoğraf, dosya, kişi ve diğer verilerini uzak sunucularda muhafaza ediyor.

Apple tarafından iOS 11 için yenisi yayınlanan iOS Güvenlik Rehberi (PDF), iCloud verilerinin Amazon S3 ve Google Cloud sunucularında tutulduğunu doğruladı. Apple daha önce iCloud verileri için Amazon Web Services ve Microsoft Azure bulutlarını kullanıyordu ancak firma Microsoft yerine Google ile çalışmaya başladı.

APPLE’DAN ÜÇ YENİ İPHONE BİRDEN! TARİHİN EN BÜYÜK CİHAZI

ABD’li şirketin kendi sunucularını serbest hale getirmek için üçüncü taraf hizmetlere yönelmesi şaşırtıcı değil. Ayrıca Amazon ve Google’ın bu alandaki liderler oldukları düşünülünce bir hayli mantıklı olduğu anlaşılabilir.

Amazon Web Services, 2017’nin son çeyreğinde 5,1 milyar dolar gelir elde ederken, Google ise aynı dönemde 1 milyar doları kasasına soktu. Apple’ın hamlesiyle ilgili ilginç olan ise Microsoft’un bulut bilişim alanında Google’dan daha büyük bir oyuncu olmasına rağmen onunla çalışmayı bırakmış olması.