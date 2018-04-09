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Apple Music Aracı sayesinde Apple Music Web player doğrudan haber sitesinin içine gömülebildiği gibi ön dinlemeyi sitenin içine entegre ederek de yayınlamak mümkün. Bunun için aşağıdaki linki kullanmak ve altındaki adımları takip etmek yeterli: Apple Music Aracı

“Search” linkine tıkla, ülkeyi açılan menüden seçtikten sonra albümün adını gir ya da tercih ettiğin bir çalma listesini seç; sonrasında albüme tıklamak yeterli.