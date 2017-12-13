Bu hafta ABD’de satışa çıkacak ve uzay grisi renk seçeneğine sahip olan iMac Pro’nun kutusundan çıkan siyah Lightning kablosu, iPhone, iPad, iPod Touch, iMac klavyesi ve faresini şarj etmek için kullanılabiliyor.

Apple daha önce şarj kablolarının rengini hiç değiştirmemişti. Satın alınan cihazlar siyah olsa bile, kablolar her zaman beyaz kalmıştı.

Yeni iMac Pro'da siyah kablonun yanı sıra aynı renkte klavye ve fare de geliyor. ABD merkezli şirket, siyah aksesuarların hiçbirini ayrı satmıyor. Siyah kablo, klavye ve fareye yalnızca 5.000 dolar karşılığında yeni iMac Pro bilgisayarı alanlar sahip olacak.

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