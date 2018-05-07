Tüm endüstri üzerinde kalıcı bir iz bırakan çok az bilgisayar modeli vardır. Bunlardan bir tanesi de şüphesiz Apple’ın özel bir etkinlikle 6 Mayıs 1998’de görücüye çıkardığı iMac’tir.

Tanıtımı bizzat Steve Jobs tarafından yapılan iMac, teknolojik açıdan gelecekte piyasaya çıkacak tüm bilgisayarları etkiledi. iMac, kimileri için zamanın ruhunu çok iyi yansıtan kültürel bir sembol konumunda. Sadece bilgisayarların ve işletim sistemlerinin olduğu bir dünyada pastadan küçük bir pay alabilen Apple, ilerleyen yıllarda gözünü mobil sektöre dikti ve özellikle telefon sektöründe piyasanın en büyük devi haline geldi.

1998’de tanıtılan iMac’ler bugünün performans canavarı dizüstü bilgisayarlarının hatta cebimizdeki telefonların bile özelliklerinin yanına dahi yaklaşamıyordu. 15 inçlik CRT (tüplü) ekranı olan ürünün 4 GB sabit diski vardı.

Apple’ın ekonomik ve ticari marka olarak sıçramasını sağlayan iMac, markanın bugünlere gelmesinde en büyük payı olan modellerden biri olarak tarihe geçti.