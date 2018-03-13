Tüketicilerin gözü yeni iPhone modellerinde olmasına karşın Apple şu sıralar dijital dergilik platformu Texture ile ilgileniyor. İçeriğinde 200'den fazla ücretli yayın bulunan Texture'ı satın alan Apple, bu hamleyle hizmet alanında yeni bir cephe açmış oldu.

2020 yılına kadar sunduğu hizmetlerden çeyrek başına 10 milyar dolar kazanmayı planlayan firma, şimdilik Texture ile kullanıcılarına ne tür kampanyalar sunacağını belirtmekten kaçınıyor. Yöneticilerden Eddy Cue, anlaşmanın detayları hakkında konuşmamasına karşın, kullanıcıları şaşırtacak içerikler üretmeye devam edeceklerini dile getirdi. Apple, şu an için hizmetlerden çeyrek başına yaklaşık 8 milyar dolar kazanıyor. Firmanın 2020 planı gerçek olursa, hizmet kategorisinden yılda 40 milar dolar kazanacak.