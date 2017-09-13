Apple, iPhone 8 ve iPhone X Türkçe sayfalarını yayına verdi

Apple, iPhone'un 10. yılına özel gerçekleştirdiği lansmanda, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'i tanıttı. Yepyeni tasarımlarıyla tanıtımı yapılan iPhone 8 ve X'in Türkçe sayfaları yayına verildi. iPhone'nun yeni nesli olarak tanıtılan iPhone 8, cam tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İşte yeni iPhone'ların özellikleri

IPHONE 8 ÖZELLİKLERİ

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Cam Tasarım: Bir akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı cam. Renk uyumlu, havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında alüminyum şerit. Yeni uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleri.

Suya ve toza dayanıklılık: Suya ve toza dayanıklı kusursuz bir tasarım

Kablosuz şarj: Cam arka yüzey sayesinde kablosuz şarj kolaylığı. Herhangi bir şarj kablosu gerektirmeyen iPhone 8, kablosuz bir gelecek için tasarlandı. iPhone 8’inizi dünya çapındaki birçok otel, kafe ve havaalanında bulabileceğiniz kablosuz şarj istasyonlarında ve matlarında şarj edebilirsiniz.

İki boyut: Yeni 4.7 inç ve 5.5 inç Retina HD ekranlar.

Retina HD Ekran: Retina HD ekran; True Tone, geniş renk yelpazesi ve 3D Touch özellikleri sayesinde her zamankinden çok daha göz alıcı.

True Tone: True Tone teknolojisi, beyaz dengesini ortam ışığına uyumlu şekilde otomatik olarak ayarlıyor. Her ortamda daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Parlak renkler: Geniş renk yelpazesi ve bir akıllı telefonun bugüne kadar sunduğu en gerçek renkler sayesinde ekrandaki her şey çok daha canlı ve parlak görünüyor.

Geniş İzleme Açıları: Çift etki alanlı pikseller, ekranı neredeyse her açıdan harika bir şekilde görebilmenizi sağlıyor.

Kameralar: iPhone 8’in 12 MP kamerası çok daha gelişmiş özellikler içeriyor. Daha büyük ve daha hızlı bir sensör. Yeni bir renk filtresi. Daha derin pikseller. Fotoğraflar ve videolar için optik görüntü stabilizasyonu.

Portre Modu: Portre modu, iPhone 8 Plus’ta daha da iyi. Ön planları daha net ve keskin hale getirirken arka planları daha doğal bir şekilde flulaştırıyor.

Portre ışığı: Çift kamera ve yeni sunulan yüz işaretleme özelliği, Portre modunda dramatik stüdyo ışığı efektleri oluşturuyor.

Optik yakınlaştırma: iPhone 8 Plus’taki geniş açılı lens ve telefoto lens hem optik yakınlaştırma özelliğine hem de fotoğrafları 10 kata, videoları ise 6 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip.

A11 Bionic: Karşınızda A11 Bionic. Dört adet yüksek verimli çekirdek, A10 Fusion’a göre yüzde 70’e kadar daha hızlı. Ve iki adet yüksek performanslı çekirdek de yüzde 25’e kadar daha hızlı.

Güç Verimliliği: İkinci nesil performans kontrol birimi, ihtiyacınız olduğunda daha fazla güç sağlıyor. Üstelik bunu pil ömründen ödün vermeden başarıyor.

Apple Tasarımı GPU: Apple tasarımı yeni üç çekirdekli GPU, A10 Fusion’a göre yüzde 30’a kadar daha hızlı.

Artırılmış Gerçeklik: A11 Bionic çip, dünyaya bakış açınızı değiştirecek artırılmış gerçeklik uygulamalarına ve oyunlarına güç veriyor.

AirPower: iPhone, Apple Watch ve AirPods’unuzu kablosuz şarj etmek için matın üzerinde herhangi bir yere bırakmanız yeterli.

IPHONE X ÖZELLİKLERİ

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Super Retina ekran: iPhone X ile, aygıt ve ekran arasındaki sınır ortadan kalkıyor. Yepyeni 5.8 inç Super Retina ekran, eliniz için ideal bir boyuta sahip ve göz kamaştırıyor.

İnovatif Teknoloji: Ekran, yeni tekniklerden ve teknolojilerden yararlanarak tasarımın kıvrımlarına büyük bir hassasiyetle eşlik ediyor. Ve zarif bir şekilde yuvarlatılmış köşelere kadar uzanıyor.

iPhone X İçin Tasarlanmış OLED Ekran: iPhone standartlarına ulaşmayı ilk kez başaran OLED teknolojisine sahip bu ekran, gerçeğe en yakın olağanüstü renkler, gerçek siyahlar, yüksek parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor.

TrueDepth Kamera: Minik bir alan; Face ID özelliğine imkan veren kameralar ve sensörler gibi şimdiye kadar tasarladığımız en gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

Tümüyle Yeni Tasarım: Bir akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı cam. Apple tasarımı çok özel bir paslanmaz çelik. Kablosuz şarj. Suya ve toza dayanıklı tasarım.

Doğal ve Tanıdık Hareketler: Alışık olduğunuz hareketlerle aygıtınızda gezinmek son derece doğal ve kolay. Herhangi bir ekrandan Ana Ekran’a dönmek için şimdi düğmeye basmak yerine tek bir kaydırma hareketi yeterli.

FaceID: Yüzünüz, şimdi parolanız. Face ID, telefonunuzun kilidini açmanın ve kimliğinizi doğrulamanın yeni ve güvenli bir yolu. Face ID, gücünü TrueDepth kameradan alıyor ve kurulumu oldukça kolay. Yüzünüze yansıttığı 30.000’in üzerinde görünmez noktayı analiz ederek en ince detaylarıyla bir derinlik haritası oluşturuyor.

Portre Modu Selfie'ler: Keskin ön planlar ve profesyonelce flulaştırılmış arka planlardan oluşan muhteşem selfie’ler çekin.

Portre Işığı: Portre modundaki yeni Portre Işığı özelliğiyle stüdyo kalitesinde göz alıcı ışık efektleri yaratın.

Animoji: TrueDepth kamera, birbirinden farklı 50’den fazla kas hareketini analiz ederek yüz ifadelerinizi 12 farklı

Animoji karakterine dönüştürüyor. İçinizdeki pandayı, tavşanı veya robotu ortaya çıkarın.

12 MP Çift Kamera: Daha büyük ve daha hızlı 12 MP sensör. Yeni bir renk filtresi. Daha derin pikseller. Ve optik görüntü stabilizasyonu (OIS) özelliğine sahip yeni telefoto kamera.

Portre Işığı: Derinlik algılayan kameralar ve en ince detaylarıyla çıkarılan yüz haritaları, stüdyo kalitesinde çarpıcı ışık efektlerine olanak veriyor.

Çift OIS: Arka kameraların her ikisi de optik görüntü stabilizasyonu özelliğine ve hızlı lenslere sahip. Böylece loş ışıkta bile olağanüstü fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz.

Optik Yakınlaştırma: iPhone X’daki geniş açılı kamera ve telefoto kamera hem optik yakınlaştırma özelliğine hem de fotoğrafları 10 kata, videoları ise 6 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip.

A11 Bionic: Bugüne kadar akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü ve en akıllı çip. Saniyede 600 milyara kadar işlem yapabilen nöral sisteme sahip.

Daha Hızlı CPU: Yepyeni CPU’daki dört adet yüksek verimli çekirdek, A10 Fusion’a göre yüzde 70’e kadar daha hızlı. Ve iki adet yüksek performanslı çekirdek de yüzde 25’e kadar daha hızlı.

Adaptif Yüz Tanıma: Yapay öğrenme teknolojisi sayesinde Face ID, görünümünüzde zamanla gerçekleşen fiziksel değişikliklere adapte olabiliyor.

Güç Verimliliği: İkinci nesil performans kontrol birimi ve özel pil tasarımı, iki şarj işlemi arasında iPhone 7’ye kıyasla iki saate kadar daha fazla pil ömrü sağlıyor.

Apple Tasarımı GPU: Apple tasarımı yeni üç çekirdekli GPU, A10 Fusion’a göre yüzde 30’a kadar daha hızlı.

Artırılmış Gerçeklik: A11 Bionic çip, oyunlarda ve uygulamalarda gözlerinize inanamayacağınız gerçeklikte deneyimlere olanak veriyor.

Kablosuz Şarj: Herhangi bir şarj kablosu gerektirmeyen iPhone X, kablosuz bir gelecek için tasarlandı.

AirPower: iPhone, Apple Watch ve AirPods’unuzu kablosuz şarj etmek için matın üzerinde herhangi bir yere bırakmanız yeterli.