Apple, önümüzdeki hafta düzenleyeceği WWDC etkinliğinde iOS 12’yi ilk kez görücüye çıkaracak. Ancak bundan hemen önce yayınlanan iOS 11.4 sürümü, geçtiğimiz yıl beklenen AirPlay 2 ve iCloud’daki Mesajlar özelliklerini iPhone ve iPad’lere getiriyor.

AirPlay 2, HomePod akıllı hoparlörleri kullanarak çoklu oda ve stereo ses sistemleri kurulmasına olanak tanıyor. AirPlay 2 ayrıca Apple TV ile de uyumlu, iPhone ve iPad’lerle de kontrol edilebiliyor.

Güncellemenin getirdiği bir diğer önemli yenilik ise iCloud’daki Mesajlar. Mesajlarınızı, fotoğraflarınızı ve diğer ilişikleri iCloud’da saklamanıza ve aygıtlarınızda yer açmaya olanak tanıyor. Aynı iMessage hesabı ile yeni bir aygıta giriş yaptığınızda ise tüm mesajlarınız otomatik görünecek.

APPLE’IN ‘MELEZ’ PROJESİ ORTAYA ÇIKTI!

iCloud’daki Mesajları açmak için iCloud ayarlarında (Ayarlar > [adınız] > iCloud) Mesajlar’ı etkinleştirin. Yazışmalarınız uçtan uca şifrelenmeye devam edecektir.

Apple, 307 MB boyutundaki iOS 11.4 güncellemesini desteklenen iPhone ve iPad’ler için yayınlamaya başladı. Güncellemeyi otomatik olarak almadıysanız, cihazınızın Ayarlar bölümünde bulunan Genel > Yazılım Güncellemesi yolundan kontrol edebilirsiniz.

Güncellemenin uyumlu olduğu cihazlar ise şöyle sıralanıyor: iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro, iPad 9.7, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPod touch 6th, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus ve iPhone X.

APPLE KARAR DEĞİŞTİRDİ! YENİ İPHONE’LARDA EN İYİSİ OLACAK!