Apple iPhone X üretimini hızlandırmak için Face ID'nin hassasiyetini düşürüyor

Yılın merakla beklenen akıllı telefonlarından iPhone X’un üretimi beklenenden uzun sürüyor. Apple, üretim sürecini hızlandırmak için üreticiye teleofnun yüz tanıma sisteminin doğruluğunu azaltma yetkisi verdi.

999 dolar fiyat etiketiyle bugüne kadarki en pahalı iPhone olacak olan cihaz, Face ID yüz tanıma sistemine getirdiği yenilikle dikkat çekmişti. Kullanıcının yüzünün matematiksel bir modelini çıkaran cihaz, doğru kişiler tarafından bakıldığında ekranını ve tuş kilidini açabiliyor.

FaceID yüz tanıma sistemi yalnızca kullanıcıya yanıt veriyor

Analistler, Apple’ın iPhone X’un ilk sevkiyat planlarını daha az telefonu satışa çıkaracak şekilde güncellediğini belirtiyor. Apple CEO’su Tim Cook, bu iddiayı desteklercesine iPhone X satın almak isteyenleri Apple mağazaları önünde beklemeye davet etti.

Ön yüzü tamamen cam kaplı ve çelik çerçeveli olan, Home tuşunu kaldıran iPhone X, Apple’ın akıllı telefon serisine uzun yıllardır yapılan en büyük değişiklikleri içeriyor. iPhone X’un ABD çıkış tarihi 3 Kasım olarak duyurulmuştu.

iPHONE 8 SATMIYOR

KeyBanc Capital Markets'ın operatör mağazası anketlerine göre, kasımda tanıtılacak iPhone X öncesinde iPhone 8 pek rağbet görmüyor. Şirketin analisti John Vinh çok sayıda insanın iPhone X'u bekliyor olabileceği ihtimaline dikkat çekiyor.

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