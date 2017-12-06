Apple, İrlanda'ya vergi borcunu ödemeye başlıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, İrlanda’da yürüttüğü faaliyetleri karşılığında ödemediği vergiler yüzünden Avrupa Komisyonu tarafından 13 milyar euro (59 milyar lira) vergi cezasına çarptırılmıştı.

Karar geçtiğimiz yılın ağustos ayında verilmesine rağmen, İrlanda vergi borcunu tahsil etmemişti. İrlanda, düşük vergileri büyük şirketlerin ülkeye daha fazla yatırım yapmalarını sağlamak amacıyla stratejik olarak kullanıyor. Ancak bu uygulama, Apple gibi şirketlerin İrlanda’yı vergi sığınağı olarak kullanmalarıyla sonuçlanıyor.

Öyle ki, Apple 2003 – 2014 yılları arasında tüm Avrupa’da elde ettiği gelirlerin yalnızca 0,005 oranında vergisini ödedi. Teknoloji devi bunu yapmak için offshore gelirleri idare eden paravan şirketler kullandı.

İrlanda’nın konuyla ilgili harekete geçmemesi üzerine, Avrupa Adalet Mahkemesi ülkenin Apple’dan vergileri toplamasına hükmetti. İrlanda ekonomi bakanı Paschal Donohoe, Apple’ın vergi borcunu 2018’in ilk çeyreğinden başlayarak ödeyeceğini açıkladı.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan Apple yetkilileri, Avrupa Komisyonu tarafından verilen kararın uygulanması için İrlandalı yetkililerle birlikte çalıştıklarını açıkladı.

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