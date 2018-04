Apple’ın yapımcılığında Skydance Television tarafından üstlenilen proje, daha önce kültleşmiş bilim kurgu hikayelerini beyaz perdeye taşıyan profesyoneller tarafından geliştiriliyor.

Deadline’ın haberine göre, Apple özel içeriği olarak sunulacak Foundation projesi; Blade, Man of Steel ve Batman v. Superman: Dawn of Justice gibi çizgi roman uyarlamalarını beyaz perdeye taşıyan Davis S. Goyer ile Terminator: The Sarah Connor Chronicles’ın yaratıcısı Josh Friedman tarafından geliştiriliyor.

Bilim kurgu gurusu Asimov tarafından yazılan Foundation serisi, çöküşün eşiğindeki bir galaktik imparatorluğu ve medeniyeti geri getirmeye çalışan bir grup bilim insanının çabalarını konu alıyor.

İlk olarak 1940’larda yayınlanan Foundation hikayeleri, daha sonra 50’lerde üç ayrı kitapta bir araya getirildiler. Foundation serisi, 1966 World Science Fiction Convention’da Yüzüklerin Efendisi’ni geçerek gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu serisi olarak Hugo Ödülü’ne layık görülmüştü.