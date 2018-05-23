Apple, 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek ve Avrupalı kullanıcıların dijital haklarını koruma altına alacak olan Genel Veri Koruma Yasası (GDPR) arifesinde, kullanıcılar için sunduğu veri ve gizlilik araçlarını güncelledi.

Apple kullanıcıları artık uygulama ve servis kullanımlarına dair bilgileri Apple sunucularından indirebiliyor. Teknoloji devi sunulacak raporun içerisinde ayrıca fotoğraflar, işlemler ve satın almalar gibi verilerin de bulunabileceğini belirtiyor.

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Yeni araçların sunulduğu ülkelerde verileri yönetmek için Mac, PC ya da iPad’den Apple hesabına giriş yapmak, hesap sayfasından‘Veri ve Gizlilik > Verilerinizi yönetin’ yolunu takip etmek yeterli oluyor.

Apple, kullanıcılara hangi verileri istediklerini seçebilecekleri bir liste sunuyor. Raporun kullanıcılara ulaştırılması ise seçilen kategorilere bağlı olarak 7 günü bulabiliyor.

Yeni veri ve gizlilik araçlarının şu an için AB ülkeleri İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'deki kullanıcılara sunulduğunu açıklayan Apple, önümüzdeki aylarda daha fazla ülkeden kullanıcının bu özelliklerden faydalanmasnı sağlayacaklarını duyurdu.

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