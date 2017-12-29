ABD'de eski model telefonları özellikle yavaşlattığını itiraf eden teknoloji devi Apple'dan açıklama geldi:

"Biliyoruz ki bazılarınız Apple'ın sizi hayalkırıklığına uğrattığını düşünüyor. Özür diliyoruz. Bu konuyla ilgili bir çok yanlış anlama var, bu nedenle konuyu açıklığa kavuşturmak ve yaptığımız bazı değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Her şeyden önce, biz yaptığımız güncellemeler ile herhangi bir Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey yapmadık ve asla yapmayacağız. En büyük amacımız her zaman müşterilerimizin sevdiği ürünleri yaratmak ve iPhone'ları olabildiğince uzun süre kullanılanılabilecek şekilde üretmektir."

Apple, geçtiğimiz günlerde eski model cihazlarının ömrünü uzatmak ve pillerindeki güçsüzleşmeyi dengelemek için bilerek yavaşlattığını kabul etmişti.

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