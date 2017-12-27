Computer History Museum (Bilgisayar Tarihi Müzesi), 2018 yılında Apple Lisa işletim sistemini ücretsiz ve daha da önemlisi geliştiricilerin üzerinde çalışabileceği şekilde açık kaynaklı olarak yayınlamayı planlıyor.
150 milyon dolara mal olan üst düzey bir AR-GE çalışmasının ürünü olan Apple Lisa bilgisayarlardan 10.000 adet satılmıştı.
Steve Jobs’un Apple’dan ayrılmasına sebep olan olaylar zinciri de bu bilgisayarın geliştirilme sürecinde başlamıştı. Projeye kızının ismini veren ve büyük bir titizlikle çalışan Jobs, dönemin Apple CEO’su John Sculley tarafından projeden uzaklaştırılmış ve bunun sonucunda ikili arasında başlayan anlaşmazlık Jobs’un Apple’dan kovulmasıyla sonuçlanmıştı.
35 yıl önce, 1983 yılının ocak ayında satışa sunulan Apple Lisa, dünyanın ilk grafik kullanıcı arayüzüne sahip iş bilgisayarıydı. Öte yandan Apple, Microsoft’un Windows işletim sisteminde Lisa’nın tescilli teknolojilerini kullandığı gerekçesiyle ezeli rakibini dava etmişti.
Müze, 2018 yılında Apple Lisa’nın ardındaki kodu isteyen herkesin üzerinde çalışabileceği şekilde indirilmeye sunacak ancak kesin tarih henüz açıklanmadı.
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