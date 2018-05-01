2007 yılında Google’ın Street View hizmeti ceplerimize girdikten sonra şehirde kaybolmak tarihe karışmıştı. Şimdi ise Apple bunu bir ileri seviyeye taşımak için dünyanın farklı ülkelerinde bilgiler topluyor.



Yüzeyin ve nesnelerin uzaklığını lazer teknolojisi sayesinde anlamaya yarayan LiDAR ekipmanlarıyla donatılmış Apple Maps araçları, ABD’de 41 eyaletin harita bilgisini oluştururken, dünyada 10’un üzerinde ülkenin sokaklarını karış karış gezdi. Bu ülkelerin arasında ABD, İngiltere, Hırvatistan, Fransa, İrlanda, İtalya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç de bulunuyor.

Tıpkı Google Street View hizmetinde olduğu gibi Apple Maps de sokaklardaki insan yüzlerini ve plakaları bulanıklaştıracak. Ayrıca ‘Flyver’ modu sayesinde haritaların kuşbakışı görüntüleri 3D olarak kullanıcıların hizmetinde olacak.