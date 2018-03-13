MFi isimli aksesuar programını güncelleyen Apple, artık üçüncü taraf şirketlerin Apple ürünleri için tasarladıkları aksesuarlara USB-C yuvaları eklemelerine ve 3,5 mm jak kablosunu Lightning kablosuna dönüştüren aksesuarlar tasarlamalarına izin veriyor.

Apple, yeni dizüstü bilgisayarlarında yalnızca USB-C yuvalarına yer verdiğinden, eski aksesuarların bu cihazlarda kullanılması için ekstra aparatlara ihtiyaç duyuluyordu. Apple ürünleri için aksesuar geliştiren üçüncü taraf şirketler artık kumanda, pilli kılıf ve hoparlör gibi aksesuarlar geliştirirken USB-C yuvalarını kullanabilecek ve Apple’dan onaylı ibaresiyle satışa sunabilecek.

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Ancak Apple’ın yeni MFi düzenlemeleri üçüncü taraf üreticilere birçok kısıtlama getiriyor. Örneğin USB-C yuvalarını kullanarak iPhone şarj eden ya da telefonu başka cihazlarla senkronize eden ürünler geliştirmeleri yasak.

Üçüncü taraf şirketler tarafından üretilebilmesine yeşil ışık yakılan 3,5 mm jak girişini Lightning kablosuna dönüştüren aparatlar ise eski kulaklıkların yeni iPhone’larda da kullanılmasına olanak tanıyacak. Ancak Apple hâlâ Lightning kablosunu USB-C kablosuna dönüştüren aksesuarların üretimine izin vermiyor ve üretim hakkını kendine saklamaya devam ediyor.