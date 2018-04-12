Apple Music kullananların sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Servis, 2017 yılının eylül ayında 30 milyon kişi tarafından kullanılırken, en son açıklanan verilere göre 2018 yılının nisan ayı itibariyle bu sayı 48 milyona ulaşmış vaziyette. Apple için işin güzel tarafı, bu abonelerin 40 milyonu Apple Music için ödeme yapması.

Şu an için en çok ücretli aboneye sahip müzik servisi listesinin başında 70 milyon kullanıcıyla Spotify geliyor. Ancak Apple Music bu hızla artmaya devam ederse, yakın bir zamanda Spotify'ı geçmeyi başarabilir. Apple'ın müzik tanıma uygulaması Shazam'ı 400 milyon dolar karşılığında bünyesine katması da, Amerikan devinin bu konuda ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi.

Son olarak, sektörün diğer önemli isimleri Amazon Prime Music ve SoundCloud gibi servislerin, ücretli kullanıcı sayısı hakkında net bir rakam açıklamamaları, bu isimlerin listenin altlarında yer almalarına neden oluyor.