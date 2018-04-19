Dünyanın en hızlı büyüyen üyelikli müzik servislerinden Apple Music, meraklısı için "Türkçe Rap" odasını açtı!

Apple Music'te Türkçe rap sahnesinin nabzını tutmak için hazırlanan bu özel odada yepyeni yıldızları, underground dünyasının parlayan isimlerini ve bu türe yön veren efsanelerin çalışmalarını bulabilirsiniz. Bu sayfada katılımcılara özel hazırlanmış popüler listelerin yanısıra, sanatçı listelerine, sevilen şarkılara, yeni çıkan albümlere, Türkçe rap'in yeni yıldızlarına, önemli albümlere ve birbirinden etkileyici videolara yer verildi. Türkçe Rap odasına buradan ulaşabilirsiniz.