Apple, HIV/AIDS ile mücadeleye destek için bu hastalıkla mücadele eden RED grubuyla işbirliği doğrultusunda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin kırmızı renk seçeneğini 9 Mayıs 2018'te piyasaya çıkaracak.



RED ile 11 yıldır iş birliği içerisinde olan Apple, danışmanlık hizmetleri, testler ve HIV virüsünün anneden henüz doğmamış çocuğa bulaşmasını önlemeye yönelik ilaçlar sağlayan HIV/AIDS programlarına destek veriyor. Bu doğrultuda her yeni iPhone modeli için kırmızı renk seçeneği çıkaran Apple, bunlara RED ürünü adını veriyor. RED ürünlerinin satışından bugüne kadar 160 milyon dolardan fazla bağış toplayan Apple, geçen yıl iPhone 7, ipod ve iPad için yaptığı gibi bu yıl da iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için kırmızı renk seçeneğini Mayıs ayının 9'unda vitrine çıkaracak.



iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın vitrine çıkacak kırmızı renkli seçeneğinin görüntüsü ise Mac Rumors tarafından yayınlandı.

