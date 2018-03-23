Apple tarafından geliştirilen en hatalı işletim sistemi sürümlerinden biri olarak kabul edilen iOS 11, geçtiğimiz gün Siri’de fark edilen bir güvenlik açığıyla geleneği sürdürdü.

Kullanıcıların genelde parmak izi veya standart şifreleme kullanarak okudukları WhatsApp, Messenger veya diğer üçüncü taraf uygulama mesajlarının, "Hey Siri, bildirimleri oku" komutuyla telefon kilit ekranında bile olsa sesli şekilde dinlemenin mümkün olduğu ortaya çıkmıştı.

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Sorun her ne kadar Apple'ın kendi mesajlaşma servisini etkilenmese de, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarındaki özel bildirimler bu sayede üçüncü kişiler tarafından ulaşılabiliyor.

Konuyla ilgili MacRumors sitesine bir açıklama yapan Apple, “Sorunun farkındayız ve sıradaki yazılım güncellemesiyle gidereceğiz” dedi.

Apple söz konusu güncellemenin ne zaman yayınlanacağını açıklamazken, hata giderilene kadar kullanıcıların özel mesajları ifşa olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaya devam edecek.

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