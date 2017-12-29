Eski model iPhone’ları ömürlerini uzatmak için yavaşlattığını kabul eden Apple, New York ve İsrail’in ardından Avrupa’da da dava edildi.

Fransa, ABD ve İsrail’den farklı olarak planlı eskitme uygulamalarının resmen yasa dışı olduğu bir ülke. Ülkede Apple’a karşı dava açan Halte à l’Obsolescence Programmée grubu ise planlı eskitmeye karşı kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir örgüt.

Ağustos 2015 yılında Fransız parlamentosu tarafından kabul edilen yasaya göre, sattıkları ürünleri kasıtlı olarak eskiten firmaların sorumlularına 2 yıl hapis, 300.000 euro tazminat ve yıllık gelirin yüzde 5’i kadar ceza veriliyor.

Halte à l’Obsolescence Programmée sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, grubun yegâne amacı insanların çevreye verdikleri zararı asgariye düşürmek ve sürekli yeni elektronik çöpler yaratmamak da bunun en etkili yollarından birisi.

Çevreci grubun dava ettiği ilk teknoloji devi Apple olmayacak. Daha önce başta Epson olmak üzere birçok yazıcı üreticisi de benzer bir sebeple Halte à l’Obsolescence Programmée tarafından dava edilmişti.

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