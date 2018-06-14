Kullanıcıların mahremiyetine ve bilgi güvenliğe büyük önem veren Apple, polislerin dahi önenli vakalarda iPhone’lara erişmesine izin vermiyor. Polis g üçleri ise şifrelenmiş cihazlara erişmek için ‘Graykey’ ismi verilen bir aygıt kullanıyor. Resmi olmayan bir teknik olsa da en az 5 eyalette 5 federal kurum tarafından bu Graykey’in kullanıldığı biliniyor.

Apple ise iOS’a yeni bir güncelleme getirerek bu aygıtı kullanılamaz hale getirmeyi planlıyor. Yeni bir özellik sayesinde eğer iPhone’u bir saat boyunca açmazsanız tüm USB bağlantıları kapatılacak. Yani polisler Graykey ile telefonları kırmak için bir saatten daha az zamana sahip olacaklar.

Bir Apple temsilcisi Reuters’e yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlendirmelerini müşterilerimizi ‘hacker’lara ve kimlik hırsızlarına karşı korumak için yapıyoruz. Güvenlik güçlerine büyük saygımız var ancak bu geliştirmeleri onların işlerini zorlaştırmak için yapmıyoruz” dedi.

‘USB Restricted Mode’ adı verilen özellik şu anda iOS 12 ve iOS 11.4.1’in geliştirici beta versiyonlarında mevcut.