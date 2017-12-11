Apple, şarkı tanıma şirketi olan Shazam'ı yüz milyonlarca dolar karşılığında almayı planlıyor. Anlaşmadan haberi olduğu bilinen kişilere göre teknoloji devi Apple önümüzdeki hafta en kısa sürede duyurulması beklenen satın alımda şirketin değerinin 400 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Bu fiyat, 140 milyon dolarlık son tur fonlamasının ardından yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olan şirket için büyük bir indirim anlamına geliyor. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen bekleyen anlaşma hakkında ilk bilgiyi TechCrunch verdi. Shazam CEO'su Rich Riley ve şirket sözcüsü Giovanni Bossio, ısrarlı sorulara rağmen konuyla ilgili taleplere yanıt vermedi. Hakeza Apple yakasından da herhangi bir yorum yapılmadı.

Shazam'ın müzik tanıma teknolojisi eskiden ayrıcalıklı hizmetlerden biriydi ancak şimdilerde bu ürünün benzerini yapmak nispeten oldukça kolay. Buna rağmen Apple’ın markayı satın almak istemesinin sebebi markanın kendisinin de bir değer taşımasıyla ilgili olmalı. Satışlara yönlendirilen şarkı tanıma servisi özelliği satın alım ardından iOS işletim sistemine entegre olması ihtimali doğal olarak çok kuvvetli.

Apple'ın Müzik servisinin rekabet halinde olduğu Spotify’ın da Shazam ile ilgilendiği biliniyordu. Shazam'ı kamera ekranına entegre eden ve şirket olarak zor günler geçiren Snapchat’le olan pazarlıkların da ne olacağı belirsizliğini koruyor. Snap, olası bir anlaşma hakkında Shazam'a da yaklaşmıştı, ancak belli ki kazanan taraf Apple olmuş.

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