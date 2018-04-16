Son dönemde lityum iyon pillerin yaşadığı sorunlar, teknolojik cihazlar için yeni pil teknolojilerinin gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Söz konusu devrimsel teknoloji ortaya çıkana kadar, üretici firmalar ücretsiz değişim kampanyalarıyla kullanıcıları memnun tutmaya devam etmeye çalışıyor.

Kapasitesini yitiren iPhone pilleri için indirimli pil değişim kampanyası başlatan Apple’ın şimdi de Apple Watch 2’nin bir süre sonra bozulan pilleri için ücretsiz bir değişim kampanyası başlatacağı belirtiliyor.

MacRumors’ın haberine göre, Apple güç sağlamayı bırakan ya da fiziksel olarak şişen Watch 2 modellerinin pillerini ücretsiz olarak değiştirecek. Yalnızca ikinci nesil Watch modellerine sağlanacağı belirtilen bu servisten yalnızca Apple tarafından belirtilen belli başlı problemlerden muzdarip olan kullanıcılar faydalanabilecek.

Şirketin iç iletişim portalı GSX üzerinden Apple Mağazalarına ve yetkili servis sağlayıcılarına gönderilen ‘SN4534’ kodlu yazıya göre, ücretsiz pil değişimi üç yıl önce satın alınmış cihazlara sağlanacak.

MacRumors, söz konusu yeni kampanyanın Apple’ın ABD, Kanada, Meksika ve Avrupa’daki temsilciliklerine gönderildiğini ve ücretsiz pil değişiminin dünya çapında uygulanmasının beklendiğine dikkat çekiyor.

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