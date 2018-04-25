Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix, akıllı telefon talebinde durgunlaşma dönemine girildiği belirtti, geçen hafta Apple'ın ana tedarikçilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing'in de benzer çağrıyı yapmasının ardından piyasalar hareketlendi.

Apple'ın salı günü açıklanacak çeyrek raporu öncesinde, son 5 seansta hisse değerlerinde 9 puan birden düşüş görüldü. Apple böylelikle piyasa değerinden 80 milyar dolar kaybetmiş oldu. CNBC, Wall Street'te panik modunun açıldığını belirtti.

SK Hynix sadece akıllı telefon endüstrisine değil laptop, sunucu ve diğer bilgisayar türlerine de çip tedarik ediyor. Satışlarının yarısından fazlasını Apple'a yapan Avrupalı AMS de ismi vermese de büyük müşterilerinden birinin siparişlerinde ciddi düşüş olduğuna ve üretimin azaltılacağına dikkati çekti.

Apple'ın 2018 yılında 221 milyon iPhone üretmesi beklenirken GBH analisti Daniel Ives bu rakamın 212 milyon olarak güncellendiğini açıkladı. Morgan Stanley ise ikinci çeyrekteki iPhone üretimini tahminini 43 milyondan 34 milyona indirdi.

iPhone X sonrası gelecek iPhone 9 veya diğer modellerde de üretimin yüzde 15 azalması bekleniyor.

Apple yatırımcıları son teknoloji iPhone X sayesinde bir süredir doyuma ulaştığım belirtilen akıllı telefon pazarında canlanma bekliyordu. Bir analist bunun bir çöküş olmadığını ancak önceki döngülere bakıldığında hayal kırıklığını olduğunu söyledi.

3 yıl önce Apple gelirlerinin 3'te 2'sini akıllı telefonlar oluştururken CEO Tim Cook başta müzik, uygulama ve akıllı saatlere ağırlık vererek bu dağılımı daha homojen bir hale getirmek istiyor.

Apple hisselerindeki düşüş sonrasında gözler şirketin açıklayacağı raporda. Hissedarlar arasında yurt dışında 250 milyar doların bulan nakit varlığın ne kadarının ABD'ye getirileceği ve temettü dağıtacağı merak konusu. Donald Trump yönetiminin bu doğrultuda çıkardığı vergi indirimi yasası sayesinde Apple 38 milyar dolarlık vergi yükümlülüğünden kurtulmuştu.