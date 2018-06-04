Apple TV 4K, tvOS 12 ile en kaliteli sinema deneyimini sunuyor

Apple TV 4K, geçen sonbahardaki ilk çıkışından bu yana büyük ilgi görüyor. Müşterilere en geniş 4K HDR film koleksiyonunu ve ayrıca, müşterilerin iTunes arşivlerinde yer alan daha önce satın alınmış filmleri ücretsiz olarak 4K HDR’a yükseltme olanağı sunuyor. Bu sonbaharda, iTunes her yerde Dolby Atmos destekli en geniş film koleksiyonunu sunacak. Bu filmler ücretsiz olarak Dolby Atmos ses desteğini de içerecek. tvOS 12 ile Apple TV 4K, hem Dolby Vision hem Dolby Atmos sertifikalı tek yayıncı olacak. 4K HDR görüntü ve üç boyutlu alanda her yere yayılan etkileyici ses ile en kaliteli sinema deneyimini sunuyor.

Tüm dünyadaki video sağlayıcılar müşterilere abonelik sunmak için Apple TV 4K’yı tercih ediyor. Apple bugün, ABD’nin ikinci büyük kablolu yayın operatörü Charter Communications’ın müşterilerine Apple TV 4K’yı sunmaya başlayacağını duyurdu. Bu yıl içinde, yaklaşık 50 milyon evdeki müşteriler Apple TV 4K, iPhone ve iPad’lerinde Siri ve Apple TV Uygulamasıyla kusursuz şekilde entegre olan yepyeni Spectrum TV uygulaması aracılığıyla canlı yayın kanallarına ve isteğe bağlı on binlerce programa erişebilecek. Ayrıca mobil alandaki varlığını büyüten Charter bu işbirliğinin bir parçası olarak, müşterilerine iPhone ve iPad sunacak. Charter, müşterilerine servislerinde Apple TV 4K sunmaya başlamış olan, ABD’deki AT&T DirecTV Now, Fransa’daki CANAL+ İsviçre’deki Salt arasına katılıyor.

iPhone, iPad ve Apple TV’deki Apple TV Uygulaması 10 ülkedeki 100’den fazla katılımcı video uygulamasından televizyon programlarını ve filmleri tek adresten bulma ve izleme olanağını sunuyor. Apple TV ve iOS için Single sign-on özelliği müşterilere, bir kez oturum açıp kablolu yayın abonelikleri üzerinden sunulan tüm video uygulamalarına erişme olanağı sunuyor. tvOS 12 sayesinde Apple Zero sign-on olanağı sağlayarak kimlik doğrulama işlemini daha da kolaylaştırıyor. Apple TV kullanıcının geniş bant ağını kolayca tanıyor ve aboneliği üzerinden aldığı desteklenen tüm uygulamalarda hiçbir şey yazmaya gerek kalmadan, otomatik olarak oturum açıyor. Zero sign-on özelliği ise bu yıl içinde Charter ile başlıyor ve zaman içinde diğer sağlayıcıları da kapsayacak.

Havadan çekilmiş görüntülerden oluşan ekran koruyucular Apple TV kullanıcılarının favorisi ve tvOS 12 ile birlikte, daha da yükseklerden çekilmiş görüntüler geliyor. Apple, Uluslararası Uzay İstasyonu Ulusal Laboratuvarı ve Uzayda Bilimin Gelişmesi Merkezi (CASS) ile işbirliği yaparak, NASA astronotları tarafından uzaydan çekilmiş yepyeni görüntüleri elde etti. Böylece, Apple TV müşterileri 4K HDR kalitesinde sunulan daha da fazla etkileyici manzaraların keyfini yaşayabilecek. Ayrıca, havadan çekilmiş görüntülerden oluşan ekran koruyucular daha interaktif olacak ve izleyicilerin konum bilgilerini görmesine ve düzinelerce etkileyici görüntü arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak.

Müşterilerin sevdikleri televizyon programlarına ve filmlere erişimlerini daha da kolaylaştıran diğer Apple TV 4K ve 4. nesil Apple TV için tvOS 12 özellikleri:

- iOS 12 ile kullanıcılar, Apple TV uygulamalarında kolayca oturum açmak için iPhone ve iPad’deki parolalarını Apple TV’ye Otomatik Doldurma ile güvenli bir şekilde girebilecek.

- Apple TV Remote, Apple TV kullanıcıları için iPhone veya iPad’deki Denetim Merkezi’ne otomatik olarak eklenecek ve böylece, kullanıcılar Apple TV kontrollerine çabucak erişebilecek.

- Control4, Crestron ve Savant gibi ev kontrol sistemleri, sesli arama ve kontrol için Siri’yi kullanmak dahil olmak üzere Apple TV’yi kontrol etmek için kullanılabiliyor.

Bulunabilirlik

tvOS geliştirici önizlemesi Apple Geliştirici Programı üyeleri için developer.apple.com adresinde bugünden itibaren yer alıyor. Yeni tvOS, Apple TV 4K ve 4. nesil Apple TV için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak bu sonbaharda sunulacak. Daha fazla bilgi için apple.com/apple-tv-4K sayfasını ziyaret edin. Özellikler değişebilir. Bazı özellikler her ülkede veya bölgede kullanılamayabilir.

Apple 1984’te Macintosh’u piyasaya sürerek kişisel teknoloji alanında çığır açtı. Bugün, Apple iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV ile inovasyonda dünya lideridir. Apple’ın dört yazılım platformu; iOS, macOS, watchOS ve tvOS tüm Apple aygıtlarında kesintisiz bir deneyim sağlar ve kullanıcılara App Store, Apple Music, Apple Pay ve iCloud gibi çığır açan hizmetlerle güç katar. Apple’ın 100.000 çalışanı dünyanın en iyi ürünlerini üretmeye ve dünyayı bulduğumuzdan daha iyi durumda bırakmaya kararlıdır.