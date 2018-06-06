Apple, büyük ekranda eğlence için tasarlanan tvOS 12'yi tanıttı. Dolby Atmos ses desteği ile Apple TV 4K'nın sinematik deneyimini birleştiren tvOS 12, Dolby Vision teknolojisini de kullanıcılara sunuyor. Sinema deneyimini ev ortamına taşımayı amaçlayan Apple, hem Dolby Vision hem de Dolby Atmos desteği sağlayan tek dijital oynatıcı konumuna geldi.

tvOS 12 ile Apple, Zero sign-on olanağı sağlayarak kimlik doğrulama işlemini kolaylaştırıyor. Apple TV, kullanıcının geniş bant ağını kolayca tanıyor ve aboneliği üzerinden aldığı, desteklenen tüm uygulamalarda hiçbir şey yazmaya gerek kalmadan, otomatik olarak oturum açıyor. Zero sign-on özelliği bu yıl içinde Charter ile başlıyor ve zaman içinde diğer sağlayıcıları da kapsayacak.

Havadan çekilmiş görüntülerden oluşan ekran koruyucular, Apple TV kullanıcılarının favorisi ve tvOS 12 ile birlikte, daha da yükseklerden çekilmiş görüntüler geliyor. Apple, Uluslararası Uzay İstasyonu Ulusal Laboratuvarı ve Uzayda Bilimin Gelişmesi Merkezi (CASS) ile işbirliği yaparak, NASA astronotları tarafından uzaydan çekilmiş yepyeni görüntüleri elde etti. Böylece, Apple TV müşterileri 4K HDR kalitesinde sunulan daha da fazla etkileyici manzaraların keyfini yaşayabilecek. Ayrıca, havadan çekilmiş görüntülerden oluşan ekran koruyucular daha interaktif olacak ve izleyicilerin konum bilgilerini görmesine ve düzinelerce etkileyici görüntü arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak.

Müşterilerin sevdikleri televizyon programlarına ve filmlere erişimlerini daha da kolaylaştıran diğer Apple TV 4K ve 4. nesil Apple TV için tvOS 12 özellikleri:

-iOS 12 ile kullanıcılar, Apple TV uygulamalarında kolayca oturum açmak için iPhone ve iPad’deki parolalarını Apple TV’ye Otomatik Doldurma ile güvenli bir şekilde girebilecek.

-Apple TV Remote, Apple TV kullanıcıları için iPhone veya iPad’deki Denetim Merkezi’ne otomatik olarak eklenecek ve böylece, kullanıcılar Apple TV kontrollerine çabucak erişebilecek.

-Control4, Crestron ve Savant gibi ev kontrol sistemleri, sesli arama ve kontrol için Siri’yi kullanmak dahil olmak üzere Apple TV’yi kontrol etmek için kullanılabiliyor.