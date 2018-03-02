Asymco analistlerinden Horace Dedlu, üç aylık süreçte satılan cihazların sayısı ve aktif cihazların sayısını kullanarak Apple ürünlerinin ortalama kullanım ömrünü saptamayı başardı.

Araştırmanın metodolojisi, verilen zaman içerisinde aktif olan cihazların sayısını satılan toplam cihaz sayısından çıkartmak üzerine kurulu. Bu işlemde elde edilen sonuç, söz konusu çeyrekte kullanım ömrünü dolduran cihazların sayısını veriyor.

Araştırmada, Apple tarafından üretilen iPhone, iPad, Watch ve Mac ürünleri hesaba katıldı.

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Araştırmacı Dedlu, cihazların kullanım ömürlerini saptamanın bir hayli kolay bir yolunu keşfetti. Ona göre, bir çeyrekte satılan cihazların sayısı, bir başka çeyrekte artık kullanılmayan cihazlara eşit oluyor.

İddiasını kanıtlamak için verilerden yararlanan araştırmacı, Apple’ın 2013 yılı üçüncü çeyreğinde sattığı cihaz sayısıyla, 2017 yılı dördüncü çeyreğinde artık kullanılmayan cihazlarının sayısının eşit olduğunu belirtiyor. Bu da, 2013 yılında cihaz satın alanların, 2017 yılında yeni modellere geçtiği anlamıan geliyor.

Dedlu, yukarıdaki verilerden yola çıkarak Apple ürünlerinin ortalama kullanım ömürlerinin 4 yılın biraz üzerinde olduğunu saptadı.