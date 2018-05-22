1 metrelik USB-C Lightning kablosu ABD’de artık 19 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Daha önce bu kablo 25 dolara satılırken, 2 metrelik sürümü ise 35 dolardı. Gelen haberler, 2 metrelik kablonun fiyatının değişmediği yönünde.

Fiyat indiriminin kalıcı mı olduğu bilinmezken, Apple’ın sitesinde indirimin geçici olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmuyor. İndirimin Türkiye’ye uygulanıp uygulanmayacağı da bilinmiyor.

Kablonun ucuzlaması çok da heyecan verici bir haber değil. Kaldı ki Apple 2016 yılında yeni MacBook Pro’nun bağlantı yuvalarına sahip olmaması nedeniyle aldığı eleştirilerin sonunda 1 m ve 2 m boyutundaki kablolarının fiyatlarını zaten düşürmüştü.

Bu hamlenin tam da Apple’ın sıradaki iPhone’larda USB-C bağlantısına yer vereceğinin iddia edildiği döneme denk gelmesi ise ilgi çekicİ bir gelişme. Bu ayın başında ortaya çıkan ve Apple’ın tedarik zincirine dayandırılan haberler, şirketin 2018 model iPhone’ların kutu içeriğine 18W güç adaptörü ve USB-C Lightning kablosu ekleyeceğine işaret ediyordu.

Apple, önümüzdeki ayın başında (4 Haziran) gerçekleştireceği WWDC konferansında yeni ürünlerini tanıtacak.

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